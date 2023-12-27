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Актрису Риз Уизерспун засняли без макияжа и в купальнике

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Актрису Риз Уизерспун засняли без макияжа и в купальнике

Американскую актрису и продюсера Риз Уизерспун заметили на пляже в Лос-Кабосе, Мексика. Об этом сообщает Page Six.

47-летняя актриса была одета в слитный купальник белого цвета и соломенную широкополую шляпу. Образ дополнили два ожерелья и браслет. Она также была без укладки и макияжа. На пляже она проводила время с семьей и друзьями.

В 1999 — 2008 годах Риз Уизерспун была замужем за актером Райаном Филлиппом. В этом браке актриса родила двоих детей — дочь Аву и сына Дикона. В 2011 году Уизерспун вышла замуж за агента Джима Тота, от которого спустя год родила своего третьего ребенка — сына Теннесси Джеймса. В марте 2023 года Уизерспун и Тот объявили о разводе.

«Мы провели так много замечательных лет вместе и движемся вперед с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, что мы создали вместе», — написала тогда актриса в личном блоге.

Ранее Риз Уизерспун поделилась архивным снимком с дочерью.

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