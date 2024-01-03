Актрису студии «Квартал 95» Ирину Гатун добавили в украинскую базу «Миротворец»

Актрису творческой студии «Квартал 95» Ирину Гатун добавили в украинскую базу данных «Миротворец». Об этом сообщает издание «Страна».

Поводом для этого стали фото из Крыма, который актриса неоднократно посещала после 2014 года. Еще одной причиной оказались ее фото в советской военной форме, снятые в 2015 году.

«Квартал 95» — студия, которую возглавлял Владимир Зеленский до избрания на пост президента Украины.

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются врагами Украины. Несмотря на то что подобная деятельность противоречит украинскому законодательству, в разные периоды существования «Миротворца» с сайтом сотрудничали государственные органы Украины. Портал по сей день продолжает активно пополняться новыми именами.

В ноябре 2023 года на «Миротворец» внесли российского актера, исполнившего главную роль в сериале «Реальные пацаны», Николая Наумова. Артист оказался в базе после выхода финального эпизода сериала, в котором главные герои посетили госпиталь, в котором проходят лечение участники специальной военной операции (СВО) на Украине.

Взято

отсюда

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