На восстановление уничтоженных израильскими военными домов в секторе Газа потребуется по меньшей мере $15 млрд. Об этом заявил глава Палестинского инвестиционного фонда Мохаммед Мустафа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Al Jazeera.

По словам Мустафы, около 350 тыс. единиц жилья, не считая медицинских учреждений и других зданий, были полностью или частично повреждены в секторе Газа с момента начала бомбардировок Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 7 октября 2023 года в ответ на нападение палестинского движения ХАМАС на израильские территории.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.

Министр также выразил мнение, что сектором Газа должно управлять палестинское правительство, которое будет основываться на силах, не угрожающих Израилю.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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