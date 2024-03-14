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Алиев: позиция Франции по Карабаху противоречит взгляду мировой общественности

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Алиев: позиция Франции по Карабаху противоречит взгляду мировой общественности

Позиция Франции по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе полностью противоречит со взглядом мирового сообщества на этот счет. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии XI Глобального бакинского форума, его слова приводит ТАСС.

«Должен отметить позицию одной страны (относительно карабахского конфликта – прим. ред.), которая находится в абсолютном противоречии с мировым сообществом. Это Франция», – подчеркнул Алиев.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция после провала своей политики в Африке переключилась на Закавказье и сейчас стремится изображать миротворца в Нагорном Карабахе. По словам Захаровой, эта политика «к миротворчеству не имеет никакого отношения».

Кроме того, комитет по международным отношениям в парламенте Азербайджана призвал ввести санкции в отношении Франции за антиазербайджанскую деятельность в ответ на документ французского Сената о санкциях против Баку.

В конце прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с 2020 года по настоящее время руководство Франции занимает «деструктивную и провокационную» позицию по отношению к азербайджанской республике и даже помогало Армении по вопросу Нагорного Карабаха.

Ранее во Франции призвали ЕС ввести санкции против Азербайджана.

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