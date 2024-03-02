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Альпинист из Якутска получил травму на Эльбрусе

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Альпинист из Якутска получил травму на Эльбрусе

Спасатели идут на помощь альпинисту, получившему травму на Эльбрусе. 2 марта 2024

Спасатели вышли на помощь альпинисту из Якутска, который получил травму ноги на Эльбрусе на высоте 5,5 тысячи метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

“В 16.40 мск в субботу поступила информация, что на западном склоне горы Эльбрус на высоте 5500 метров альпинист из Якутска, находившийся в составе зарегистрированной группы из двух человек, получил травму ноги и попросил о помощи”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что для оказания помощи выдвинулись 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда России на трех единицах техники.

горняк
Взято отсюда
Источник

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