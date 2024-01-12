Американца, который совращал женщин и тайно вел интимную съемку, объявили в розыск в Таиланде. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

Три женщины заявили в полицию, что 33-летний гражданин США (предположительно, бывший военный) знакомился с ними через приложение. Мужчина заверял, что хочет создать семью, и обещал увезти спутниц в Штаты. При этом он снимал секс с ними на скрытую камеру.

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Одна из пострадавших даже вышла за американца замуж, но, узнав о его увлечении, решила развестись. Тогда он стал шантажировать ее и угрожал опубликовать видео в сети. Как утверждают заявительницы, мужчина является членом тайной группировки, которая обменивается контентом откровенного характера.

Потерпевшие уверены, что обманутых женщин может быть больше, но они боятся заявить о произошедшем. По данным следствия, мужчина уже несколько раз приезжал в Таиланд по туристической визе. Правоохранители готовят ордер на его арест и координируют усилия с иммиграционной службой, чтобы нарушитель не смог покинуть страну.

Ранее супружескую пару нашли бездыханными на курорте Таиланда при загадочных обстоятельствах. Следов борьбы или повреждений в комнате не было, а вскрытие не выявило никаких травм.

Взято

отсюда

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