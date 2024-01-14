Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Американская разведчица назвала главные ошибки Байдена перед Путиным

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Экс-разведчица Пентагона Коффлер: Байден не смог наладить защиту США от атак РФ

Американская разведчица назвала главные ошибки Байдена перед Путиным

Экс-чиновник разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер перечислила ошибки американского президента Джо Байдена в контексте российской специально военной операции (СВО). Ее слова приводит New York Post.

Она обратила внимание, что глава Белого дома проявлять осторожность, несмотря на уязвимости США. «На каждом этапе украинского кризиса Байден выбирал стратегию “контроля эскалации”, предоставляя ровно столько военной техники, чтобы сигнализировать о поддержке, но недостаточно для победы», — заявила Коффлер. Среди ошибок Байдена бывшая разведчица Пентагона также назвала провал в разработке контрмер для защиты спутниковых и коммуникационных сетей США от атак России.

По мнению Коффлер, с первых дней СВО Байден загнал себя в угол. Она обвинила Байдена в том, что когда он был вице-президентом США, он проигнорировал «важнейшие разведданные о долгосрочной угрозе, исходящей от России».

Ранее бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что Джо Байден допустил ошибку, посчитав, что Россия начала СВО на Украине из-за амбиций, а не из-за жизненно важных интересов.

Взято
отсюда

новости сегодня года , новости россии и мира сегодня

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Перед резким похолоданием в Алтайском крае потеплело до +6

14.01.2024

 Погода

До -14, но без осадков. О погоде в Алтайском крае 13 января

14.01.2024

 Погода

Идем на плюс: умеренные осадки и ветер обещают в Алтайском крае 14 января

14.01.2024

 Новости

Российские военные впервые применили доставляющий боеприпасы дрон в зоне СВО

14.01.2024

 Новости

Американская разведчица назвала главные ошибки Байдена перед Путиным

14.01.2024

 Новости

Во Франции рассказали о промышленном отставании Украины

14.01.2024

 Новости

Раскрыт способ для России заработать на феномене Эль-Ниньо

14.01.2024

 Новости

«Максимально близко надо подходить». Боец «Ахмата» рассказал о тактике срыва ротации ВСУ под Кременной

14.01.2024

 Бизнес

В пожарном порядке. Как ЧП на складе в Шушарах скажется на бизнесе Wildberries

14.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix