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Американские танки Abrams впервые заметили на линии фронта. Какая российская техника способна им противостоять?

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На линии фронта под Авдеевкой впервые заметили американские танки Abrams

Американские танки Abrams впервые заметили на линии фронта. Какая российская техника способна им противостоять?

К северо-западу от населенного пункта Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) замечены американские танки Abrams. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что указанный тип вооружения появился у линии боевого соприкосновения впервые.

Наши бойцы зафиксировали появление Abrams. Это впервые. Направление — северо-западнее Авдеевки

Известно, что США передали Украине 31 танк M1 Abrams, они прибыли на Украину еще осенью прошлого года. Однако в боях Abrams ранее не применялись. Журналисты предполагали, что украинское командование не спешило отправлять танки в бой из-за необходимости усилить их броню для противостояния атакам российских дронов.

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Танк Abrams ранее попал на видео под Авдеевкой

В сети распространились кадры, как утверждалось, первого случая боевого применения американского танка M1 Abrams на авдеевском направлении.

По некоторым данным, машина была использована в составе 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Известно, что данная бригада считается одной из самых боеспособных в украинской армии. Указанные танки нигде, кроме полигонов подготовки, замечены не были. При этом боевую машину якобы впервые видели в зоне спецоперации еще 4 февраля.

Названа способная уничтожить Abrams российская техника

Полковник в отставке, военный эксперт Андрей Кошкин выразил мнение, что техника Вооруженных сил России превосходит американский танк M1 Abrams. Он назвал его чрезвычайно тяжелым и капризным танком: в машине установлен практически вертолетный двигатель, которому требуются специальные горюче-смазочные материалы и горючее в очень больших объемах.

Если говорить, есть ли у нас что-то, то у нас есть люди — это главное, а также техника, которая превосходит эти танки. У нас прекрасный танк Т-90. Он в состоянии противостоять Abrams

Специалист напомнил, что ранее на поле боя также ожидали появления немецких танков Leopard. По мнению Кошкина, с американским оружием российские войска поступят так же, как и с боевыми машинами Берлина — «их просто будут сжигать».

Американские танки Abrams впервые заметили на линии фронта. Какая российская техника способна им противостоять?

Российские танкисты ранее ликвидировали первую машину на шасси танка M1 Abrams

23 февраля танкисты 21-й бригады Центрального военного округа уничтожили в зоне спецоперации первую бронемашину США на основе танка M1 Abrams. M1150 Assault Breacher был подбит точным огнем.

Предположительно, инженерная машина подорвалась на минном поле, после чего была добита российской артиллерией и беспилотниками.

Позже появилась информация, что машина на шасси танка принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ. США передали Киеву несколько M1150 в прошлом году. Точное их количество не раскрывалось, официально они в пакеты военной помощи не включались

Взято
отсюда

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