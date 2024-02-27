Сухопутные войска США опубликовали свод данных о ВС России на 280 страницах

Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных «Российская тактика» о Вооруженных силах (ВС) России, их структуре, вооружениях и тактике действий, но оставили за скобками конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Материал заявлен американскими военными как учебное пособие для «военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров». Согласно предисловию, «в нем разбирается тактика, организация и действия российских военных, описывается, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине». «Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций», — отмечается в документе.

В публикации содержатся различные сведения — от мест постоянной дислокации воинских частей до тактико-технических характеристик российских вооружений. Ее авторы утверждают, что не касаются действий российских войск на Украине, считая преждевременным давать оценку того, «насколько они подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику».

Ранее генерал-майор Армии США Кертис Тейлор похвалил работу и тактику артиллерии Вооруженных сил России. По его словам, «российская артиллерия затрудняет маневр, а также делает командные пункты нежизнеспособными».

До этого ВС РФ оценил министр обороны Швеции Пол Юнсон. По его словам, на Украине Россия продемонстрировала «определенную устойчивость» и доказала, что может восстанавливать свои силы.

Взято

отсюда

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