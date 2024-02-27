реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Американские военные опубликовали свод данных о российских войсках

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Сухопутные войска США опубликовали свод данных о ВС России на 280 страницах

Американские военные опубликовали свод данных о российских войсках

Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных «Российская тактика» о Вооруженных силах (ВС) России, их структуре, вооружениях и тактике действий, но оставили за скобками конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Материал заявлен американскими военными как учебное пособие для «военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров». Согласно предисловию, «в нем разбирается тактика, организация и действия российских военных, описывается, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине». «Используются российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях, в первую очередь для крупномасштабных военных операций», — отмечается в документе.

В публикации содержатся различные сведения — от мест постоянной дислокации воинских частей до тактико-технических характеристик российских вооружений. Ее авторы утверждают, что не касаются действий российских войск на Украине, считая преждевременным давать оценку того, «насколько они подтверждают или отрицают доктринальные стратегию и тактику».

Ранее генерал-майор Армии США Кертис Тейлор похвалил работу и тактику артиллерии Вооруженных сил России. По его словам, «российская артиллерия затрудняет маневр, а также делает командные пункты нежизнеспособными».

До этого ВС РФ оценил министр обороны Швеции Пол Юнсон. По его словам, на Украине Россия продемонстрировала «определенную устойчивость» и доказала, что может восстанавливать свои силы.

Взято
отсюда

новости россии и мира сегодня свежие , лента новостей

горняк22 телеграм
СМИ: конфликт на Украине достиг поворотной точки

СМИ: конфликт на Украине достиг поворотной точки

Конфликт на Украине достиг поворотного момента, который может поставить под…

Узнать больше
В Киеве подготовили обращение по поводу легитимности Зеленского, пишут СМИ

В Киеве подготовили обращение по поводу легитимности Зеленского, пишут СМИ

Офис Владимира Зеленского подготовил текст обращения в Конституционный Суд по…

Узнать больше
Эксперт: отправка Францией военных на Украину грозит “ядерным вихрем”

Эксперт: отправка Францией военных на Украину грозит “ядерным вихрем”

Париж в случае отправки французских военных на Украину может пожалеть…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp