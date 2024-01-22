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Американский генерал Ходжес: Россия имеет сценарий разрушения НАТО

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Американский генерал Ходжес: Россия имеет сценарий разрушения НАТО

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес и некоторые военные эксперты стран Запада заявили, что Москва располагает сценарием нападения на НАТО. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По мнению Ходжеса и экспертов, Россия начнет активные действия против НАТО с кибератак, которые вызовут глобальные сбои в работе инфраструктуры и спутников. Затем Россия может задействовать сотни дальнобойных ракет, применив их против гражданских объектов по всей Европе. После этого, заявили эксперты, начнется наземная часть операции. Россия якобы захватит Сувалкский коридор, а затем начнет наступление на Польшу и государства Прибалтики.

В статье утверждается, что российский военно-морской флот планирует взять под контроль Арктику, а с помощью ракет и северную часть Атлантики.

Ранее начальник генерального штаба Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что у Осло осталось немного времени для наращивания военной мощи, чтобы противостоять возможной агрессии со стороны России.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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