МВД России объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана

МВД России объявило в розыск американского журналиста Washington Examiner Тома Рогана (включен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Это следует из базы ведомства.

Роган разыскивается по уголовной статье. Другие подробности о деле на сайте МВД не сообщаются.

В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес журналиста в список террористов и экстремистов. Пятью годами ранее Следственный комитет России возбудил в отношении Рогана уголовное дело. Причиной стала статья, в которой журналист призвал Украину нанести авиаудар по Крымскому мосту.

Взято

отсюда

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