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Американского журналиста Яшара Али смутила госпитализация главы Пентагона Остина

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Американского журналиста Яшара Али смутила госпитализация главы Пентагона Остина

Американский журналист HuffPost и New York Magazine Яшар Али на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) усомнился, проводили ли шефу Пентагона Ллойду Остину какую-либо «щекотливую» операцию, из-за чего его госпитализацию могли держать в секрете.

«Что происходит? Ему сделали некую щекотливую операцию? BBL (процедура фотоомоложения для проблемной кожи с целью борьбы с признаками старения. — «Газета.Ru»)?» — задался вопросом журналист.

Он также указал на то, что возможно Остин решил скрыть время в больнице из-за того, что решился на какую-либо другую косметологическую процедуру с использованием хирургических методов. Среди них Али привел такой возможный вариант, как липосакция (удаление подкожного жира).

7 января агентство Bloomberg писало, что Пентагон намеренно скрывал информацию о состоянии здоровья Ллойда Остина.

8 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Остин по-прежнему находится в больнице, конкретной даты его выписки пока нет.

В этот же день член палаты представителей конгресса, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон назвал провалом сокрытие информации о болезни главы Пентагона.

Ранее в конгрессе США потребовали от Остина объяснить задержку с оповещением о госпитализации.

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