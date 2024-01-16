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Ангарского маньяка вывезли из Иркутска

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Прокуратура: ангарского маньяка этапировали в колонию особого режима в Мордовии

Ангарского маньяка вывезли из Иркутска

Ангарского маньяка Михаила Попкова, приговоренного к двум пожизненным срокам за расправу над более 80 женщинами, этапировали из Иркутска в колонию в Мордовии после того, как он дал новые показания. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области в Telegram-канале.

«Приговор Ленинского районного суда города Иркутска, вынесенный по уголовному делу в отношении Михаила Попкова, не был им обжалован и вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ноябре 2023 года обвиняемый признался в еще трех преступлениях против женщин в возрасте от 25 лет до 31 года со смертельным исходом, в итоге суд приговорил его к десяти годам лишения свободы, что суммируется с более ранним приговором в виде пожизненного заключения в колонии особого режима.

По информации ТАСС, Попков находился в Иркутске с конца ноября 2022 года по 14 января 2024 года для участия в следственных действиях после его признания в новых преступлениях. Всего ангарскому маньяку вынесли четыре приговора.

Взято
отсюда

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