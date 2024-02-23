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Ангола нарастила добычу нефти на 1,4% за первый месяц после выхода из ОПЕК

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Ангола нарастила добычу нефти на 1,4% за первый месяц после выхода из ОПЕК

Ангола по итогам января увеличила добычу нефти на 1,4% месяц к месяцу, продолжив динамику декабря, пишет РБК. Это первый результат, который страна показала после выхода из ОПЕК с начала 2024 года.

Ангола входит в топ-3 крупнейших производителей нефти в Африке вместе с Нигерией и Алжиром. В 2023 году среднесуточная добыча в стране составляла 1,1 млн баррелей в сутки (б/с). Именно на этом уровне ОПЕК+ хотел установить потолок добычи для Анголы, понизив квоту с 1,28 млн б/с.

Правительство Анголы, в приоритете которого оживление экономики страны, настаивало на квоте в 1,18 млн б/с. Однако это предложение не встретило поддержки со стороны объединения. В результате в декабре Ангола заявила о выходе из ОПЕК.

Между тем аналитики сомневаются, что рост добычи нефти в Анголе останется устойчивым. В ОПЕК ожидают снижения добычи в стране на 40 тыс. б/с ежегодно. Прогноз МЭА на 2024 год предполагает сокращение добычи на 30 тыс. б/с.

До этого аналитик Михаил Васильев назвал последствия выхода Анголы из ОПЕК для России.

Ранее в Минэнерго рассказали о плане по добыче нефти в РФ.

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