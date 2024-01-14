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Анонсировано первое предвыборное мероприятие Путина

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Анонсировано первое предвыборное мероприятие Путина

Российский лидер Владимир Путин планирует провести первое мероприятие в качестве кандидата на должность президента на следующей неделе, сообщил журналист программы “Москва. Кремль. Путин” на “России 1” Павел Зарубин.

Также в графике главы государства на следующей неделе – совещания с членами правительства, с членами Совета безопасности РФ. Кроме того, ожидаются контакты на международном уровне, пишет РИА Новости.

Президентские выборы назначены Совфедом на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

По данным на 12 января, в поддержку кандидата на должность президента РФ Путина по всей стране собрано более 1,8 миллиона подписей.

Ранее радио Sputnik писало, что ЦИК уточнил число участников президентской избирательной кампании.

Взято отсюда.

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