В посольстве России в Соединенных Штатах готовы к возможным провокациям, угрозам и спекуляциям, которые будут сопровождать выборы президента России. Об этом в эфире »Первого канала» заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«К нам поступает очень много провокационных звонков, угроз. Мы знаем, что планируются антироссийские акции как около посольств, генконсульств, так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства и — не сорвать, это просто не получится, — а осложнить [проведение выборов], испортить нам настроение», — заявил Антонов.

Российский дипломат добавил, что в Соединенных Штатах организовано три избирательных участка — в самом Вашингтоне, столице страны, а также в Нью-Йорке и в Хьюстоне, где находится российское генеральное консульство.

До этого полиция Эстонии рекомендовала местным россиянам не ездить на выборы в Россию.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента России, которые проходят в стране с 15 по 17 марта. В бюллетенях представлены четыре кандидата на пост главы государства: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Впервые для выборов президента России в ряде регионов используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Проголосовать онлайн или очно россияне смогут в течение всех трех дней. Участки для голосования открыты и за рубежом, в странах с дипломатическим присутствием России. Их количество в этом году заметно меньше, чем на президентских выборах 2018 года.

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