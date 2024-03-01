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Апатрид пырнул ножом пенсионера с двойным гражданством на границе с Эстонией

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Апатрид пырнул ножом пенсионера с двойным гражданством на границе с Эстонией

На погранпереходе в Кингисеппском районе Ленинградской области произошла поножовщина. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

29 февраля в очереди у пограничного пункта пропуска в Ивангороде по неназванной причине повздорили двое мужчин. 37-летний спорщик достал нож и пырнул им оппонента почти вдвое старше себя.

Сотрудники уголовного розыска прибыли на место происшествия и выяснили, что ножевое ранение шеи получил 63-летний мужчина, имеющий двойное гражданство. Нападавшим оказался апатрид, который постоянно проживает в Эстонии и приехал в России накануне. Он не пытался скрыться и был задержан.

После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили лечиться амбулаторно, а подозреваемого задержали на двое суток. Правоохранители изъяли у него складной нож и возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее на польско-российской границе задержали англичанина, который ехал к невесте в Петербург.

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