Единый рынок энергетических ресурсов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не удастся сформировать до 2027 года. Об этом заявил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоб Варданян, передает ТАСС.

По его словам, организация планировала начать практическое применение общих рынков газа и электрической энергии в 2025 году. Однако сейчас страны — члены ЕАЭС обсуждают возможность перенести реализацию этого проекта.

«Я думаю, что он будет отложен до 2027 года. Например, есть пять–семь вопросов, связанных с общим газовым рынком, по которым у стран нет консенсуса», — уточнил Варданян.

Заместитель министра добавил, что государства — члены союза все еще не достигли договоренностей по поводу принципов формирования цен на топливо. Речь идет о том, чтобы стоимость ресурсов была одинаковой для всех участников проекта.

«Россия и Казахстан против, они считают, что принципы формирования цены на газ для их внутренних рынков должны быть разными. Кроме того, после запуска общего рынка газа все двусторонние контракты должны прекратить действие, однако страны, обладающие газом — Россия и Казахстан — с этим не согласны», — добавил он.

В то же время Варданян усомнился в наличии у его страны возможности полностью интегрироваться в единый рынок электрической энергии. Заместитель министра пояснил, что причина заключается в отсутствии у Армении общей границы с ЕАЭС и необходимостью договариваться о поставках с другими государствами.

Ранее в Армении оценили возможность выхода из ЕАЭС.

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