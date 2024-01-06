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Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям. Что значат бои за этот населенный пункт?

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ВС России начали штурм Авдеевки по всем направлениям

Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям. Что значат бои за этот населенный пункт?

Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что в последние несколько дней российские бойцы активно применяли артиллерию и наносили авиаудары. По данным украинской стороны, россияне штурмуют около 20 направлений.

В США заявили о продвижении России в районе Авдеевки

«Русская весна» со ссылкой на американский Институт изучения войны сообщает, что российские войска проявились вперед районе Авдеевки и усилили темп наступательных операций в этом районе. Кроме того, отмечается, что, согласно видео от 4 января, Армия России продвинулась к северу от Авдеевки.

ВС России и Вооруженные силы Украины (ВСУ) также продолжали бои к северо-западу и югу от Артемовска, к западу и юго-западу от Донецка в районе Марьинки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Указывается, что российские военные могут активизироваться в районе Купянска.

Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям. Что значат бои за этот населенный пункт?

В России отметили важность Авдеевки для продвижения за пределами Донбасса

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что взятие Авдеевки позволит российским силам наступать дальше за пределами Донбасса.

«По сути, после захвата Авдеевки открывается возможность не только для освобождения Донецкой области, но и продвижения дальше, поэтому Авдеевка имеет важное значение», — отметил он.

Глазунов предположил, что российская сторона не будет стараться быстрее взять Авдеевку, так как хочет сохранить численные состав. «Так было, кстати, на всех других направлениях. Основная задача — сократить количество потерь», — пояснил он.

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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин в конце декабря рассказал, что новая фаза наступления ВС России стала возможной после взятия российскими военными Марьинки 25 декабря. Он также выразил уверенность в том, что российские войска достигнут поставленных задач в рамках указанного направления.

Взято
отсюда

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