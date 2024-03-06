Артистку Искандер будут судить по делу о наркоторговле

Рамиля Искандер. Архивное фото

Заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) вместе с двумя предполагаемыми подельниками предстанет перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и в составе организованной группы, сообщила Генпрокуратура РФ.

Ранее в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы сообщили РИА Новости, что суд 31 августа 2023 года поместил Хисамову под стражу по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и в составе организованной группы. Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что Искандер была задержана в Москве после того, как у нее дома и в машине нашли в общей сложности около двух килограммов мефедрона, от дачи показаний она отказалась. Эту информацию подтвердил РИА Новости и другой источник в правоохранительных органах, упомянувший, что у актрисы обнаружили и дозу кокаина (меньше грамма).

“Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Москвы Рамили Хисамовой, жителей Пензенской области Ярослава Шалева и Владимира Холькина. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по части 3 статьи 30 – пунктам “а”, “г” части 4, части 5 статьи 228.1 УК РФ “Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ”… Дело направлено в Первомайский районный суд Пензы для рассмотрения по существу”, – говорится в сообщении.

По версии следствия, не позднее 1 января 2023 года Хисамова в мессенджере договорилась о создании интернет-магазина для незаконного сбыта наркотиков и психотропных веществ в Пензе со своим знакомым, который в тот же день привлек к участию в преступной деятельности двоих своих приятелей, а сама артистка незаконно приобрела у неустановленных лиц “партию наркотических средств и психотропных веществ массой более 2,6 килограмма, перевезла на своем автомобиле к месту жительства, расфасовала на мелкооптовые партии и одну из них массой более 300 граммов передала соучастнику для сбыта на территории Пензы через интернет-магазин”.

“Оставшуюся часть наркотиков она (Хисамова) продолжила хранить по месту своего жительства и в автомобиле. 9 января 2023 года участник преступной группы перевез партию наркотических средств в Пензу и передал Шалеву и Холькину, 15 февраля 2023 года один из обвиняемых организовал тайник с наркотиком и разместил его описание и адрес на витрине интернет-магазина для дальнейшего незаконного сбыта. Довести до завершения преступный умысел злоумышленники не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов, а наркотические средства изъяты из незаконного оборота в ходе осмотра места происшествия, обысков по месту жительства в Москве и Пензе, а также из транспортных средств”, – отмечается в сообщении.

Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что обвиняемые вину признали, при этом дело в отношении одного из трех предполагаемых подельников выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Как следует из карточки дела на сайте Первомайского районного суда Пензы, дело в отношении Хисамовой, Холькина и Шалева поступило в суд 28 февраля, на 10.30 мск 13 марта назначено судебное заседание для решения вопроса об избрании или продлении меры пресечения.

Согласно биографии на сайте РАМТ, Искандер – лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле Rock’n’roll, Ассоль в спектакле “Алые паруса” и другие работы, в 2021 году была удостоена звания заслуженной артистки России. Также снимается в кино и сериалах.

В пресс-службе Российского академического молодежного театра РИА Новости заявляли, что в спектаклях, где была занята актриса, ее заменят коллеги.

новости Локтевский

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