Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Артюхов: Ямал остается одним из самых безопасных регионов

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Артюхов: Ямал остается одним из самых безопасных регионов

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поздравил с профессиональным праздником работников прокуратуры, отметив, что благодаря их усилиям регион остается в числе наиболее безопасных субъектов Федерации.«”Благодаря усилиям, в том числе, сотрудников ведомства Ямал остается одним из наиболее безопасных и благополучных регионов страны, где обеспечен правопорядок и соблюдение законности”, – заявил губернатор, выступая в конференц-зале окружной прокуратуры.

Как отметил врио прокурора ЯНАО Денис Назаренко, за год по искам прокуратуры ямальцам вернули 190 миллионов рублей невыплаченных зарплат, при участии прокуроров местные суды рассмотрели более двух тысяч дел, пишет портал “Ямал-Медиа”.

Радио Sputnik сообщало, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также поздравил прокуроров с праздником.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Российские самолеты будут облетать небо над Йеменом

13.01.2024

 Новости

МИД призвал международные структуры дать оценку поджогу двери Татаренкова

13.01.2024

 Новости

Синоптики предупредили челябинцев о непогоде

13.01.2024

 Новости

Собянин рассказал, как обновляется инфраструктура метро

13.01.2024

 Новости

В МО РФ рассказали об отраженной атаке дрона ВСУ на Белгородскую область

13.01.2024

 Новости

В Сочи из-за непогоды закрыты горнолыжные трассы

13.01.2024

 Новости

Эксперт: ценники на заправках до весны трогать не будут

13.01.2024

 Новости

Работникам транспортной безопасности хотят разрешить сбивать дроны

13.01.2024

 Новости

Прокуроров Самарской области поздравили с праздником

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix