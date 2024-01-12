Артюхов: Ямал остается одним из самых безопасных регионов

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поздравил с профессиональным праздником работников прокуратуры, отметив, что благодаря их усилиям регион остается в числе наиболее безопасных субъектов Федерации.«”Благодаря усилиям, в том числе, сотрудников ведомства Ямал остается одним из наиболее безопасных и благополучных регионов страны, где обеспечен правопорядок и соблюдение законности”, – заявил губернатор, выступая в конференц-зале окружной прокуратуры.

Как отметил врио прокурора ЯНАО Денис Назаренко, за год по искам прокуратуры ямальцам вернули 190 миллионов рублей невыплаченных зарплат, при участии прокуроров местные суды рассмотрели более двух тысяч дел, пишет портал “Ямал-Медиа”.

Радио Sputnik сообщало, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также поздравил прокуроров с праздником.

Взято отсюда.