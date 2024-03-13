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arXiv: пыль от орбитальных аппаратов может вдвое ослабить магнитосферу планеты

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arXiv: пыль от орбитальных аппаратов может вдвое ослабить магнитосферу планеты

Массивные спутниковые группировки на орбите Земли в перспективе могут стать угрозу для ее атмосферы из-за магнитной пыли, которую производит космическая техника. Об этом говорится в исследовании докторанта Исландского университета Сьерры Солтер-Хант, опубликованном на портале научных материалов arXiv.

Автор статьи предположила, что пыль от спутниковых «созвездий» может вполовину ослабить магнитосферу нашей планеты, защищающего атмосферу от солнечной радиации.

По оценкам Солтер-Хант, в ближайшие десятилетия вокруг нашей планеты смогут вращаться от 500 тыс. до 1 млн частных спутников. Когда все эти спутники в конечном итоге упадут на Землю, это может резко увеличить количество космической пыли в атмосфере — в миллиарды раз по сравнению с нынешним уровнем. 

В настоящее время неясно, где в конечном итоге окажется вся эта космическая пыль, но Солтер-Хант полагает, что она, вероятно, осядет в верхней части ионосферы — области атмосферы на высоте от 80 до 644 километров над Землей.

В худшем сценарии по версии ученой повышенные уровни радиации, бомбардирующие верхнюю ионосферу, могут начать сдувать внешние границы нашей атмосферы. Такие процессы естественным образом происходит на Марсе и Меркурии. 

Но на реализацию самого плохого варианта могут потребоваться столетия и тысячелетия.

Коллеги Сьерры Солтер-Хант по изучению околоземного пространства отметили новаторство исследования, но уточнили, что автор сделала поспешные выводы относительно возможного количества магнитной пыли и ее распределения над Землей. Поэтому тревожные прогнозы из научной работы кажутся преждевременными.

Ранее ученые нашли странный эффект у аномалии в магнитном поле Земли.

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