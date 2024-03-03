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Асад считает, что Трамп победит на президентских выборах в США

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Асад считает, что Трамп победит на президентских выборах в США

Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Соловьев Live» высказал мнение, что бывший президент США Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в Соединенных Штатах, которые пройдут в ноябре 2024 года.

«Анализ СМИ и другой информации показывает, что победит Трамп», — заявил он.

Вместе с тем Асад сказал, что президенты США «похожи один на другого». Он считает, что «они всего лишь исполнительные директора».

«Даже если один изменит политику, то нужно знать, кто реально делает политику за ширмой того, кто победит на выборах. Это один игрок — лобби, медиа, финансисты и банкиры, оружие и нефть. Вот, кто в любом случае победит», — добавил Асад.

До этого Трамп заявил, что он почти на 100% уверен в своей победе на предстоящих выборах президента США. Бывший глава государства не сомневается, что легко обойдет действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена, которого он называет «ментальной катастрофой для Америки».

Ранее Трамп объявил предстоящие президентские выборы в США «последней битвой».

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