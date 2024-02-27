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Asia Times: украинский конфликт достиг переломного момента

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Asia Times: украинский конфликт достиг переломного момента

Украинский конфликт достиг переломного момента, когда само выживание Украины окажется под угрозой при отсутствии поддержки Киева со стороны Запада. Об этом пишет газета Asia Times.

«Конфликт потенциально находится на переломном этапе: если Вашингтон не продолжит полностью поддерживать президента Владимира Зеленского и его военных, то само выживание Украины может оказаться под угрозой», – говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, то, как конфликт будет развиваться до конца 2024 года, зависит от многих факторов, но ключевыми являются три: поставки оружия, информация и политическая воля западных лидеров.

Издание при этом признает, что Россия «находится на подъеме» после ряда крупных побед на поле боя.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что потерянные ВСУ территории не имеют стратегического значения.

Ранее в ГД сообщили о попытке НАТО легализовать свое присутствие на Украине.

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