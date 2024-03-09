Атака дронов ВСУ на электроподстанцию в Запорожской области привела к ЧП

Украинский военнослужащий закрепляет боеприпас на корпусе беспилотника. Архивное фото

В результате атаки украинских беспилотников на электроподстанции в Пологах в Запорожской области прервано электроснабжение города, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.«

"️Несколько часов назад зафиксирован прилет дронов противника по электрической подстанции, которая питает город Пологи и часть Пологовского района. Произошло возгорание подстанции, электроснабжение прекращено. Пострадавших нет", – написал в Telegram-канале Балицкий.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы, после ликвидации возгорания специалисты начнут восстановительные работы.

Радио Sputnik также рассказало о состоянии пострадавшего при атаке украинского БПЛА на село в Белгородской области.

Взято отсюда.