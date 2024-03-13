Голубев: Новошахтинский НПЗ остановил работу после атаки украинских дроновСюжетПожары в Рязанской области

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) остановил работу после атаки украинских дронов. Беспилотники упали на территорию крупнейшего на юге России НПЗ в результате работы системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, пострадавших нет, но технологические объекты остановлены. «По уточненной информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Технологические объекты предприятия остановлены», — сообщил глава региона.

В настоящее время уточняются последствия атаки. О каких-либо повреждениях не сообщалось.

Ранее дроны ВСУ атаковали нефтезаводы в Рязанской и Ленинградской областях

13 марта атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись также два нефтезавода в других регионах. Так, в Рязанской области в результате атаки на предприятии начался пожар. По предварительным данным, беспилотник мог попасть в установку по первичной переработке нефтепродуктов. Пожар удалось потушить спустя несколько часов.

«Ликвидировано открытое горение на резервуаре и установке переработки сырой нефти на площади 175 квадратных метров. Весь открытый огонь потушен», — сообщал источник.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, в результате атаки украинских дронов пострадали два человека. Они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести и получают всю необходимую помощь, отметил губернатор.

В Ленинградской области дрон попытался атаковать нефтезавод «Кинеф», но был перехвачен и сбит на подлете к нему. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, обошлось без разрушений и пострадавших. «Производство работает в штатном режиме. Все последствия в месте падения беспилотника устранены», — сообщил он.

СБУ взяла ответственность за атаку на российские НПЗ

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о причастности к атакам на нефтезаводы в российских регионах. По словам источника, именно СБУ отправила беспилотники сразу на три предприятия, чтобы уменьшить экономический потенциал России.

«Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода — не только в Рязани, но и в Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)», — рассказал собеседник.

Беспилотники ВСУ атаковали семь регионов России. Под удар попала установка по переработке нефти под Нижним НовгородомВСУ пытались прорвать границу России. ФСБ заявила, что уничтожены свыше 100 украинских бойцовУкраинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью. После удара начался мощный пожар, есть пострадавшие

Эксперт оценил вероятность роста цен на бензин из-за атак на НПЗ

На фоне атак стоимость бензина марки Аи-95, а также летнего и межсезонного дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до максимума с конца сентября — начала октября прошлого года.

Руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов заявил, что значимого всплеска можно не ожидать, однако повышение в оптовой торговле возможно.

По мнению эксперта, наполовину упавшие мощности предприятий вряд ли приведут к длительной остановке, поэтому остаются «локальными моментами». Временно можно будет пользоваться резервами с нефтебаз в самих регионах или привезти бензин и дизельное топливо с других, изменив логистику.

Временно выпадающие мощности могут сработать только в качестве небольшого повышения в опте — под влиянием, в первую очередь, информационных событий. Но говорить о каком-то длительном эффекте, мне кажется, не приходится

Взято

отсюда

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