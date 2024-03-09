«Авангард» победил «Ладу» и вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина

Омский «Авангард» одержал победу над тольяттинской «Ладой» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в субботу, 9 марта, в Омске и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился нападающий Рид Буше, еще по одной шайбе забросили форварды Томаш Юрчо и Михаил Беляев.

Таким образом, «Авангард» одержал четвертую победу подряд над «Ладой» и вышел в 1/4 финала КХЛ. Ранее в эту стадию турнира московский «Спартак», ярославский «Локомотив» и екатеринбургский «Автомобилист».

«Авангард» завоевал Кубок Гагарина в 2021 году. «Лада» никогда не выигрывала трофей.

Взято

отсюда

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