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Авария Ми-8 на Колыме произошла недалеко от рудника “Кварцевый”

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Авария Ми-8 на Колыме произошла недалеко от рудника "Кварцевый"

Вертолет аварийно-спасательной службы. Архивное фото

Авария Ми-8 на Колыме произошла в 13-15 км от рудника “Кварцевый”, место ЧП определено, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Северо-Эвенского муниципального округа.

“Из рудника “Кварцевого” выехала бригада: медики, спасатели. Это отдаленная местность, не возле населенных пунктов, от рудника около 13-15 км. Определили место, где приземлись”, – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что данных по пострадавшим пока нет. В районе плохая погода – пасмурно.

“Снега нет, ветер северо-восточный, 4-8 метров в секунду, минус 5 градусов”, – добавили в ЕДДС.

город Горняк
Взято отсюда
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