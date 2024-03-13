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«Авто.ру» назвал четыре частых поломки, которые случаются у китайских автомобилей зимой

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«Авто.ру» назвал четыре частых поломки, которые случаются у китайских автомобилей зимой

Владельцы китайских автомобилей в России зимой чаще всего жалуются на разряженные аккумуляторы, не заводящиеся в мороз двигатели, поломки стеклоочистителя и дефекты лакокрасочного покрытия (ЛКП). Об этом сообщается в исследовании классифайда «Авто.ру», предоставленном «Газете.Ru».

«Владельцы автомобилей из Китая рассказали, что этой зимой чаще всего сталкивались с разрядкой аккумулятора (36%) и проблемами с запуском двигателя из-за низких температур (33%). Еще четверть (24%) рассказала о поломках элементов механизма очистки стекол — щеток, трапеции, омывателя», — отмечается в исследовании.

Кроме того, 16% опрошенных высказали жалобы на качество сборки и дефекты ЛКП. На проблемы с тормозами и работой коробки передач пожаловались по 14% автовладельцев.

Опрошенные «Авто.ру» дилеры указали, что в 43% случаев клиенты жалуются на проблемы с сенсорными дисплеями. Также среди отмеченных проблем — невозможность запустить двигатель в мороз, отказ системы ABS и проблемы с борткомпьютером.

Ранее УАЗ сообщил о возобновлении выпуска спецверсий внедорожников.

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