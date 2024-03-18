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Автомобилистов предупредили о новых тратах к летнему сезону

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Автомобилистов предупредили о новых тратах к летнему сезону

Отечественные и китайские летние шины могут подорожать в России на 10% к началу сезона “переобувки”, сообщили в Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ).

По словам экспертов, такой рост ожидается, если не ослабнет курс рубля и не случится других изменений в экономике.«

"В целом спрогнозировать рост цен в нынешних условиях крайне сложно. <…> Но при сохранении текущих тенденций и курса валют к началу сезона летние шины могут, по нашим оценкам, подорожать не более чем на десять процентов. И ненадолго – примерно до конца сезона, когда схлынет массовый ажиотаж", – приводит "Парламентская газета" слова генерального директора НАПИ Татьяны Арабаджи.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, о покупке летней резины стоит задуматься уже сейчас. В том числе потому, что ближе к лету могут вырасти цены в шиномонтажах, которых не успевшие закупиться водители загрузят работой.

Радио Sputnik также сообщало, почему в России могут отключить порядка 70% дорожных камер.

Взято отсюда.

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