Автомобильную часть Крымского моста открыли для движения

Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыли спустя почти 4 часа после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в четверг в 16.25 мск. Это вторая за сутки остановка движения на мосту, первое кратковременное перекрытие моста было утром в четверг. «”Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено”, – говорится в сообщении, выложенном в 20.16 мск.

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