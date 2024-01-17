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«Автостат»: Lada Niva Travel за год подорожала на 20%

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«Автостат»: Lada Niva Travel за год подорожала на 20%

В России из самых популярных на рынке автомобилей больше всего за год подорожал внедорожник Lada Niva Travel. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Если в январе 2023 года он стоил 998,9 тыс. рублей, то к началу 2024 года его минимальная цена выросла на 20% — до 1,2 млн рублей.

Кроме того, за год цены на популярную Lada Vesta увеличилась на 10,5% (1,24 млн рублей). Кроссовер Omoda C5 стал дороже на 10,3% (2,68 млн рублей).

Автомобили Lada Granta, Haval Jolion, Lada Niva Legend, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и Geely Monjaro, тоже пользуются спросом в России. Их стоимость за год выросла в диапазоне от 2% до 4,3%.

До этого стало известно, что минимальная стоимость новой иномарки в России, которая сейчас на отметке в 2,8 млн рублей, в 2024 году может вырасти до 3–3,2 млн рублей. На рост может повлиять курс рубля. Основная валюта — доллар, поэтому чем выше его стоимость, тем, соответственно, выше будут и цены на автомобили. В первую очередь это касается параллельного импорта. Еще один фактор — утилизационный сбор, новые ставки прибавляют к стоимости автомобиля 300 тыс. рублей и выше.

Ранее сообщалось, что у россиян появились деньги на покупку новых автомобилей.

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