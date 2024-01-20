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«АвтоВАЗ» может назвать новую модель кроссовера X-Cross 7

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«АвтоВАЗ» может назвать новую модель кроссовера X-Cross 7

Новый кроссовер, который будет выпускаться на заводе «АвтоВАЗа» в Санкт-Петербурге, может получить название X-Cross 7. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

«Есть сведения (пока непроверенные) что данные автомобили, собираемые на автозаводе в Санкт-Петербурге, получат индекс X cross 7. По крайней мере президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов на Дне машиностроения обещал скоро обнародовать новое название бренда, контролируемого корпорацией из Тольятти», — говорится в сообщении.

«АвтоВАЗ» начнет продажи автомобилей под новым брендом весной этого года. О том, что «АвтоВАЗ» будет выпускать автомобили под новым брендом, стало известно в январе 2024 года.

Под новым брендом будут представлены иностранные модели в сегментах C и D. С какими именно компаниями «АвтоВАЗ» наладит сотрудничество, пока неизвестно.

Также в планы развития «АвтоВАЗа» до 2030 года входит выпуск 12 новых моделей автомобилей и развитие партнерских проектов.

До 2026 года компания «АвтоВАЗ» планирует запустить производство трех новых моделей Lada. Запуск сборки отечественного автомобиля бизнес-класса Lada Aura запланирован на текущий год. Производство Lada Iskra намерены начать в 2025 году, нового кроссовера на платформе Vesta — в 2026 году.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начнет красить Lada в новые цвета.

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