“АвтоВАЗ” впервые вывел на рынок модель Lada с семейным кузовом

“АвтоВАЗ” представил Lada Vesta SW Sportline – автомобиль с семейным кузовом, форсированным двигателем и спортивными настройками шасси, сообщает “Волга Ньюс”.

Мощность 1,6-литрового двигателя составляет 118 лошадиных сил. В салоне автомобиля применены фирменная контрастная красно-черная отделка и передние сиденья анатомической формы, говорится в сообщении.

В базовую комплектацию входят, среди прочего, навигация, камера заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений.

Рекомендованная цена новой модели – 2 350 900 рублей.

Радио Sputnik также рассказало о планах “АвтоВАЗа” выпустить 12 новых моделей до 2030 года.Прямой эфирНовый автомобильный бренд в РоссииВчера, 15:48

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