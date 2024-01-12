Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“АвтоВАЗ” впервые вывел на рынок модель Lada с семейным кузовом

Подписывайся на ГОРНЯК22!

"АвтоВАЗ" впервые вывел на рынок модель Lada с семейным кузовом

“АвтоВАЗ” представил Lada Vesta SW Sportline – автомобиль с семейным кузовом, форсированным двигателем и спортивными настройками шасси, сообщает “Волга Ньюс”.

Мощность 1,6-литрового двигателя составляет 118 лошадиных сил. В салоне автомобиля применены фирменная контрастная красно-черная отделка и передние сиденья анатомической формы, говорится в сообщении.

В базовую комплектацию входят, среди прочего, навигация, камера заднего вида, кондиционер, подогрев передних сидений.

Рекомендованная цена новой модели – 2 350 900 рублей.

Радио Sputnik также рассказало о планах “АвтоВАЗа” выпустить 12 новых моделей до 2030 года.Прямой эфирНовый автомобильный бренд в РоссииВчера, 15:48

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

Туапсе и Новороссийск присоединились к программе курортного сбора

12.01.2024

 Новости

Путин назвал кончину Юрия Соломина невосполнимой утратой для России

12.01.2024

 Новости

На Байкале спасли тонувшего северного оленя

12.01.2024

 Новости

Под Звенигородом образовалась десятикилометровая пробка из-за метели

12.01.2024

 Новости

На Ямале представили обновленное издание Красной книги региона

12.01.2024

 Новости

В московском метро начали тестировать оплату проезда через СБП

12.01.2024

 Новости

СТС анонсировал продолжение популярной спортивной драмы “Молодежка”

12.01.2024

 Новости

Работающие россияне назвали размер “пенсии мечты”

12.01.2024

 Новости

СМИ узнали, сколько стоила самая дорогая поездка на такси в РФ в праздники

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix