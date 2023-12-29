“АвтоВАЗ” заявил о планах выпустить 12 новых моделей до 2030 года

“АвтоВАЗ” планирует до 2030 года выпустить 12 новых моделей в разных сегментах, следует из стратегии развития компании, одобренной накануне Советом директоров.

На заседании, которое прошло под председательством вице-премьера – главы Минпромторга Дениса Мантурова, отмечалось, что несмотря на санкции, “”АвтоВАЗ” обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам года выпустит более 374 тысяч LADA”.«

"Для российского бренда этот объем является рекордным за последние 10 лет", – подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте Минпромторга.

В наступающем году компания планирует произвести полмиллиона автомобилей, при этом инвестиционная программа превысит 40 миллиардов рублей, добавляет “Волга Ньюс”.

Радио Sputnik также сообщало, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал рост цен на российские автомобили.

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