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Axios: активность Трампа в соцсетях снижается по мере роста его популярности

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Axios: активность Трампа в соцсетях снижается по мере роста его популярности

Активность экс-президента США Дональда Трампа в соцсетях, главным образом в соцсети Truth Social, снижается по мере роста популярности бывшего главы государства. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на проведенной самим порталом статистическое исследование.

«Его вовлеченность в Truth Social гораздо меньше — и фактически сокращается… Рейтинг Трампа в опросах растет, а его активность в социальных сетях снижается, и это, возможно, не случайно», – говорится в сообщении портала.

Отмечается, что в период с ноября 2016 по ноябрь 2020 года в соцсети Twitter (ныне соцсеть X) Трамп в среднем собирал по 96 тысяч лайков за один пост.

В ноябре 2022 года он набирал в среднем менее 24 000 лайков на пост в Truth Social, однако прошлом месяце этот показатель упал ниже 18 000 лайков.

Таким образом, отмечает Axios, Трамп получил «почти в 13 раз больше внимания» в постах ноября 2020 года, чем в прошлом месяце в Truth Social.

До этого член палаты представителей от демократической партии Дин Филлипс заявил, что действующий президент США Джо Байден «в любом случае» потерпит поражение на президентских выборах 2024 года.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден имеет самый низкий рейтинг среди семи предыдущих глав американского государства перед попыткой переизбрания. По данным социологов, рейтинг одобрения Байдена в декабре составил 39%.

Ранее в США раскрыли, что будет главным в предвыборной кампании Байдена.

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