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Axios: израильские дипломаты пытаются уговорить страны выступить против суда ООН

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Axios: израильские дипломаты пытаются уговорить страны выступить против суда ООН

МИД Израиля потребовал от своих послов давить на руководство принимающих стран и убедить их выступить против суда в ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Axios.

В разосланных дипломатам телеграммах указали, что решение Организации Объединенных Наций будет иметь значительные последствия для государства.

Также в документах указали, что послы должны убедить страны сделать «немедленное и недвусмысленное публичное заявление». В нем должно сообщаться, что конкретное государство отвергает все обвинения Израиля в геноциде в секторе Газа.

В США до этого заявили, что Израиль прислушивается к администрации Штатов, частично выводя войска из Газы. В Вашингтоне это трактуют как знак того, что Израиль переходит к операциям меньшей интенсивности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ранее в России высказались о подготовке США к войне на Ближнем Востоке.

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