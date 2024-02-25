Минобороны Азербайджана: ВС Армении обстреляли позиции в направлении Нахичевана

Министерство обороны Азербайджана обвинило Вооруженные силы Армении в обстреле азербайджанских позиций в направлении Нахичеванской автономной республики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«24 февраля подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Хайдарабад», — заявили в Минобороны.

Там уточнили, что обстрел велся в сторону Садаракского района с позиций, расположенных вблизи Араздеяна.

Ранее, 16 февраля, в Миноброны сообщили, что позиции азербайджанских военных, находящиеся в направлении поселка Тезекенд Дашкесанского района, подверглись обстрелу из крупнокалиберного оружия со стороны населенного пункта Гюнешли Басаркечярского района.

Взято

отсюда

свежие новости сегодня , новости украины сегодня