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BadComedian высказался о получившем «Оскар» фильме «Оппенгеймер»

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Кинокритик Баженов: у фильма «Оппенгеймер» не было конкуренции на «Оскаре»

BadComedian высказался о получившем «Оскар» фильме «Оппенгеймер»

Кинокритик и блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов) высказался о получившем премию «Оскар-2024» фильме «Оппенгеймер». Его слова приводит НСН.

Баженов заявил, что у картины режиссера Кристофера Нолана не было достойных конкурентов. «Фильмы Нолана всегда зрителем замечаются. Здесь еще тема серьезная и подход, это один из самых громких фильмов года. Он соперничает только с “Барби”, но давать этой картине награду за лучший фильм было бы странно», — отметил он.

Кинокритик подчеркнул, что «Оскара» удостаиваются «очень крупные и выжимательные проекты». «Никто не осудит то, что этому фильму дали награду», — заключил он.

Блогер также отметил фильм «Годзилла: Минус один», который завоевал награду в номинации «Лучшие визуальные эффекты». «Фильм с 15 миллионами долларов бюджета… Это очень смешной бюджет по голливудским меркам, но картина умудрилась получить “Оскар”», — пояснил он.

Ранее «Оппенгеймер» номинировали в 13 категориях, из которых он одержал победу в семи. Картину признали лучшей за актерскую и операторскую работу, режиссуру, монтаж и музыку.

Взято
отсюда

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