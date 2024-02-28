Байден сообщил, что ежегодный медосмотр не выявил ничего нового
Президент США Джо Байден сообщил о результатах ежегодного медосмотра. Его цитирует РИА Новости.
По словам главы государства, медицинское обследование не выявило никаких новых проблем со здоровьем.
Байден прошел обследование в среду, 28 февраля, в Армейском медицинском центре имени Уолтера Рида в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что почти половина американских избирателей допустили, что Джо Байден из-за состояния здоровья будет заменен на президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии.
Взято
отсюда
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