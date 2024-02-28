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Байден рассказал о результатах нового медосмотра

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Байден сообщил, что ежегодный медосмотр не выявил ничего нового

Байден рассказал о результатах нового медосмотра

Президент США Джо Байден сообщил о результатах ежегодного медосмотра. Его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, медицинское обследование не выявило никаких новых проблем со здоровьем.

Байден прошел обследование в среду, 28 февраля, в Армейском медицинском центре имени Уолтера Рида в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что почти половина американских избирателей допустили, что Джо Байден из-за состояния здоровья будет заменен на президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии.

Взято
отсюда

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