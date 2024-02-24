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Байден созвонится с лидерами G7 и Зеленским для обсуждения помощи Украине

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Белый дом: Байден созвонится с лидерами G7 и Зеленским по украинскому вопросу

Байден созвонится с лидерами G7 и Зеленским для обсуждения помощи Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу, 24 февраля, планирует созвониться с лидерами стран «Большой семерки» (G7), а также с Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейшей поддержки Украины и давления на Россию. Об этом рассказали в Белом доме, пишет РИА Новости.

«В субботу президент примет участие в видеоконференции с остальными лидерами G7 и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины», — сказано в заявлении.

Также американский президент в рамках разговора намерен обсудить «общие шаги по продолжению привлечения России к ответственности».

Ранее сообщалось, что страны G7 не станут на этой неделе вводить ограничительные меры в отношении России. При этом они, вероятно, выступят с призывом ужесточить уже существующие санкции.

Также сообщалось, что 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с лидерами стран G7, которые намерены пообещать ему увеличить военную помощь, так как Киев сталкивается с нехваткой артиллерии.

Взято
отсюда

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