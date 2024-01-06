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Байден выступит в Конгрессе 7 марта

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Байден принял приглашение выступить 7 марта в Конгрессе с ежегодным обращением

Байден выступит в Конгрессе 7 марта

Президент США Джо Байден принял приглашение 7 марта выступить с ежегодным обращением к Конгрессу. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Жду этого, господин спикер», — ответил глава государства на соответствующий пост и письмо от спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

В своем ежегодном послании президенты США рассказывают конгрессменам и сенаторам о ситуации в стране, своих достижениях и очерчивают приоритеты дальнейшей работы. Для Байдена это будет последнее выступление в Конгрессе его первого президентского срока.

29 декабря Джо Байден заявил, что продолжать поставлять оружие Украине, если Конгресс не одобрит финансирование, представляется невозможным.

Взято
отсюда

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