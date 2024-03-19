Байден со второй попытки убрал Москву из списка городов с дешевыми лекарствами

Президент США Джо Байден со второй попытки убрал Москву из списка мест, где лекарства стоят дешевле, чем в США, пишет издание РИА Новости.

Байден рассуждал о дорогостоящих лекарствах в США во время своего обращения «О состоянии союза» в начале марта. Тогда он принялся перечислять города, где препараты дешевле, чем в Америке. В его список случайно попала и Москва, за что президент извинился, но тут же отметил, что даже в российской столице, вероятно, лекарства дешевле.

«Давайте слетаем в Торонто, или в Берлин, или в Лондон, или в Рим, или в любой крупный город Америки. Я достану вам тот же рецепт в этих городах на 40-60 процентов дешевле, чем в аптеке здесь. Это неправильно», — сказал он.

Ранее в США сообщили о раздражении Байдена на своих помощников из-за ограничений. Ассистенты американского лидера стремятся свести к минимуму вероятность казусов.

Взято

отсюда

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