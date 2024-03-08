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Байден заявил о нежелании конфликта с Китаем

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Байден заявил о нежелании США конфликта с Китаем и готовности к нему

Байден заявил о нежелании конфликта с Китаем

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу страны заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с КНР. Его слова приводит РИА Новости.

Байден подчеркнул, что США стремятся к конкуренции с Китаем, но не к конфликту. «Кроме того, мы лучше подготовлены к конкуренции в 21 веке с Китаем или какой-либо другой страной», — отметил он.

До этого Китай обогнал США в мировом влиянии. С таким мнением выступил директор программы общественного мнения и внешней политики Института Лоуи Райан Нилам.

В том же обращении Байден заявил о способности Украины остановить Россию. По его мнению, это возможно, если Вашингтон продолжит поддерживать Киев и поставлять ему военную помощь.

Взято
отсюда

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