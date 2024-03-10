Президент США Джо Байден заявил, что у его страны отсутствуют «красные линии» в отношении действий Израиля в секторе Газа. Его цитирует телеканал MSNBC.

«Я никогда не оставлю Израиль», — сказал глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что оборона Израиля до сих пор имеет решающее значение, поэтому красных линий нет.

Также президент Соединенных Штатов отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху своими действиями в отношении Газы больше вредит своей стране, чем помогает ей, настраивая весь мир против Тель-Авива.

Ранее Джо Байден в обращении к конгрессу «О положении нации» потребовал от Израиля обеспечить широкий доступ гуманитарной помощи в сектора Газа. Он подчеркнул, что у Израиля нет права манипулировать поставками гуманитарной помощи в сектор Газа, используя ее «как разменную монету».

Ранее сотни человек вышли на акцию против политики Байдена на Ближнем Востоке.

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