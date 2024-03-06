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Балицкий рассказал о пленных украинцах, отказывающихся от обмена

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Балицкий рассказал о пленных украинцах, отказывающихся от обмена

Украинских пленных, которые отказываются от обмена и хотят остаться в России, задействуют в восстановлении разрушенных объектов в российских регионах, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Как он рассказал РИА Новости, в российском плену находятся более 25 тысяч украинских военных, которым не требуется медицинский уход.«

"Мы ищем варианты, как их задействовать не только в боевых действиях, но и в строительстве, восстановлении объектов, чтобы они восстанавливали матушку-Россию в новых регионах – то, что сами разрушили", – сказал агентству Балицкий на полях Всемирного фестиваля молодежи.

Губернатор отметил, что украинцев также могут направить в батальон имени Богдана Хмельницкого для выполнения боевых задач.

Кроме того, Балицкий допустил, что в дальнейшем военнопленным выдадут российские паспорта.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории “Сириус” по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, генеральный информационный партнер – РИА Новости.

Радио Sputnik писало, почему бывшие солдаты ВСУ переходят на сторону России.

Взято отсюда.

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