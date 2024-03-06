Балицкий понадеялся, что ВС РФ скоро возьмут под контроль все Запорожье

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий надеется, что в ближайшее время вся территория региона, включая город Запорожье, перейдет под контроль российских войск. Об этом он заявил РИА Новости.

«Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена.», — сказал политик.

Ранее в марте Балицкий заявлял, что доминирование артиллерии ВС России в регионе очевидно, а ВСУ не в состоянии адекватно и достойно отвечать на атаки. Как он утверждал, это дает российским военным перспективы.

4 марта Балицкий указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области атакуют преимущественно гражданскую инфраструктуру. «Они таким образом стараются хоть как-нибудь досадить нам, показать, что якобы российская власть не может обеспечить нормальный уровень жизни людей», — объяснил губернатор.

Взято

отсюда

последние новости россии и мира сегодня , новости россии сегодня