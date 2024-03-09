ABC News: банды Гаити атаковали президентский дворец в городе Порт-о-Пренсе

В столице Гаити Порт-о-Пренсе местные банды атаковали президентский дворец. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Помимо этого, заранее скоординировавшие свои действия преступники напали на здание МВД и полицейское управление. Город оказался охвачен стрельбой, были слышны взрывы.

Президентский дворец в Порт-о-Пренсе пустует с тех пор, как президент Жовенель Моис был застрелен в июле 2021 года. Сильное землетрясение в 2010 году разрушило большую часть комплекса, сделав большую его часть непригодной для использования. Тем не менее, он остается символом федерального управления Гаити и охраняется круглосуточно.

3 марта сообщалось, что вооруженные банды напали на главную тюрьму Гаити и выпустили из нее сотни заключенных. О жертвах в ходе атаки на учреждение ранее не сообщалось.

Взято

отсюда

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