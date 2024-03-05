“Басков, хватит жрать!” Певец рассказал, как его мотивирует Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не только внимательно следит за творчеством народного артиста России Николая Баскова, но и мотивирует его, и поддерживает в трудные периоды жизни, признался певец.

Басков обратился к политику во время выступления на торжественной церемонии награждения лауреатов премии “По зову женского сердца”, которая прошла на Всероссийском женском форуме, проходящем в рамках выставки-форума “Россия”.«”Отдельно хочу сказать отдельные слова Валентине Ивановне Матвиенко, потому что она за моим творчеством следит с самого начала, и когда у меня бывают какие-то моменты не очень – звонит мне и говорит Валентина Ивановна: “Басков, хватит жрать!”. Я поправился тогда, и она говорит: “Нам надо смотреть на красивого артиста”. Валентина Ивановна, я сейчас абсолютно красивый”, – сказал Басков.

Радио Sputnik писало, что в санкционный список Австралии вместе с другими российскими исполнителями попал Николай Басков.

Взято отсюда.