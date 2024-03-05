Бастрыкин обратился в ГП из-за решения суда по делу о смерти участника СВО

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото

Глава СК России Александр Бастрыкин изучил доклад по делу о причинении смерти по неосторожности участнику СВО в Челябинской области и обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову, чтобы проверить законность принятого судебного решения, сообщает СК РФ в Telegram-канале.

По данным СК, мужчина, действия которого повлекли смерть участника СВО, признан виновным по менее тяжкой статье, и ему назначено наказание, не связанное с лишением свободы. При этом ранее он обвинялся в более тяжком преступлении.

“Председатель СК России обратился к генеральному прокурору РФ с доводами о необходимости проверки законности, обоснованности принятого судебного решения в рамках обжалования приговора в вышестоящую судебную инстанцию”, – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Бастрыкин изучил представленный доклад и в связи с тем, что “мужчина не понес заслуженного наказания”, обратился к генпрокурору России.

Ранее на своей странице во “ВКонтакте” жительница Челябинской области Марина Никитина утверждала, что умер ее муж Максим Никитин, который ранее был сотрудником МВД и участвовал в СВО. Она отмечала, что муж в посёлке Каолиновый стал свидетелем конфликта своей бывшей одноклассницы и 19-летнего местного жителя, занимающегося смешанными единоборствами: мужчина схватил девушку за волосы. По ее словам, Никитин решил помочь девушке, в итоге в ходе потасовки боец нанес “целенаправленный удар в горло” Никитину, тот упал, ударился затылком о тротуарную плитку и потерял сознание. Его увезли в больницу, где мужчина умер 17 сентября, не приходя в сознание. Позже в СК РФ по региону сообщали, что суд арестовал 19-летнего жителя Челябинской области.

По данным Карталинского горсуда, 4 марта судом был оглашен приговор — суд ограничил свободу на срок 1 год 6 месяцев обвиняемому Рустаму Байжуменову, он был отпущен из-под стражи в зале суда.

Глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн, который также направил по делу 19-летнего жителя Челябинской области обращение в генпрокуратуру РФ, сообщил, что сначала было возбуждено уголовное дело по статье “Причинение смерти по неосторожности”, но после общественного резонанса статью изменили на “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”. Однако в итоге статью заменили на первоначальную.

горняк

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